Эпицентр землетрясения расположен на глубине в 2 километра. Его зафиксировали в 12 километрах к востоку от Ужгорода.

Обратите внимание На Прикарпатье в третий раз за месяц произошло землетрясение

Землетрясение классифицировали как неощутимое

На сайте Главного центра специального контроля говорится, что согласно классификации землетрясений, соответствующее относят к неощутимым.

Магнитуда подземных толчков, которые зафиксировали на Закарпатье 14 января, составила 1,3 по шкале Рихтера. В то же время магнитуда землетрясения, которое в регионе зарегистрировали 13 января – 1,5.

В Закарпатской области снова зафиксировали землетрясение: смотрите карту ГЦСК

Землетрясения в Украине: последние новости