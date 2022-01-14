Эпицентр землетрясения расположен на глубине в 2 километра. Его зафиксировали в 12 километрах к востоку от Ужгорода.

Обратите внимание На Прикарпатье в третий раз за месяц произошло землетрясение

Землетрясение классифицировали как неощутимое

На сайте Главного центра специального контроля говорится, что согласно классификации землетрясений, соответствующее относят к неощутимым.

Магнитуда подземных толчков, которые зафиксировали на Закарпатье 14 января, составила 1,3 по шкале Рихтера. В то же время магнитуда землетрясения, которое в регионе зарегистрировали 13 января – 1,5.

Примите во внимание! В районе Ужгорода в течение 2020-2022 годов зарегистрировали 6 землетрясений. Самые мощные произошли 19 и 27 апреля 2020 года, магнитуда которых была 3,1 и 3,2.

В Закарпатской области снова зафиксировали землетрясение: смотрите карту ГЦСК

Землетрясения в Украине: последние новости