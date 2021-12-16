Очередное землетрясение на Прикарпатье произошло 15 декабря, в 16:21. По классификации он относился к едва ощутимым.

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На Прикарпатье снова произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к югу от города Надворная, на глубине 5 километров,

– говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения составила 2,9. Такие колебания испытывают только отдельные люди, находящиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Предварительные землетрясения в Ивано-Франковской области

В течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрировали 7 землетрясений. Предыдущее произошело 19 ноября, его магнитуда составляла 2,6.

Перед этим подземные толчки были зафиксированы 29 октября. Эпицентр землетрясения был расположен в 10 километрах от Надворной.

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