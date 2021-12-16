Черговий землетрус на Прикарпатті трапився 15 грудня, о 16:21. За класифікацією він належав до ледь відчутних.

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На Прикарпатті знову стався землетрус

Епіцентр землетрусу розташований у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на південь від міста Надвірна, на глибині 5 кілометрів,

– йдеться у повідомленні.

Магнітуда землетрусу становила 2,9. Такі коливання відчувають тільки окремі люди, які перебувають в спокійному стані в середині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Попередні землетруси в Івано-Франківській області

Протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстрували 7 землетрусів. Попередній стався 19 листопада, його магнітуда становила 2,6.

Перед цим підземні поштовхи зафіксували 29 жовтня. Епіцентр землетрусу був розташований за 10 кілометрів від Надвірної.

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