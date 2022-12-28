Не так давно Буковину сколихнув землетрус, а у середу, 28 грудня, стало відомо, що у Прикарпатті були коливання земної поверхні у Надвірнянському районі. Власне, у Головному центрі спеціального контролю зафіксували землетрус о 13:51 за київським часом.

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Де саме був епіцентр коливань

У звіті центру вказано, що епіцентр землетрусу розташований на захід від селища Делятин на глибині двох кілометрів. Важливо, що за класифікацією землетрусів цей – належить до невідчутних. Тобто інтенсивність коливань є нижчою від межі чутливості людей. Такі струси землі виявляють і реєструють лише сейсмографи.

Останній (попередній – 24 Канал) землетрус із цього району був зареєстрований 15 листопада цього року з магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера,

– нагадали в пресслужбі організації.

Землетрус у Надвірнянському районі Івано-Франківської області: шукайте регіон на карті

Зверніть увагу! Якщо ви відчували землетрус, вам слід залишити повідомлення за посиланням. Це допоможе фахівцям у дослідженні параметрів землетрусу.

Потужний землетрус у США

На відміну від України, коливання земної поверхні у Сполучених Штатах Америки більш відчутні. Скажімо, магнітуда недавнього землетрусу в Каліфорнії становила 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Через коливання без води та світла залишилось чимало людей.