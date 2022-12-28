Не так давно Буковину всколыхнуло землетрясение, а в среду, 28 декабря, стало известно, что в Прикарпатье были колебания земной поверхности в Надворнянском районе. Собственно, в Главном центре специального контроля зафиксировали землетрясение в 13:51 по киевскому времени.

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Где именно был эпицентр колебаний

В отчете центра указано, что эпицентр землетрясения расположен к западу от поселка Делятин на глубине двух километров. Важно, что по классификации землетрясений это относится к неощутимым. То есть интенсивность колебаний ниже предела чувствительности людей. Такие сотрясения земли обнаруживают и регистрируют только сейсмографы.

Последнее (предыдущее – 24 Канал) землетрясение из этого района было зарегистрировано 15 ноября этого года с магнитудой 2,4 по шкале Рихтера,

– напомнили в пресс-службе организации.

Землетрясение в Надворнянском районе Ивано-Франковской области: ищите регион на карте

Обратите внимание! Если вы ощущали землетрясение, вам следует оставить сообщение по ссылке. Это поможет специалистам в исследовании параметров землетрясения.

Мощное землетрясение в США

В отличие от Украины, колебания земной поверхности в Соединенных Штатах Америки более ощутимы. Скажем, магнитуда недавнего землетрясения в Калифорнии составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Из-за колебаний без воды и света осталось немало людей.