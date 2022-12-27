Так, в некоторых регионах ожидается сильный ветер. Поэтому жителям этих областей советуют остаться дома.

Обратите внимание Киев накрыл самый настоящий снегопад: сказочные кадры из столицы

Где будет царить непогода 27 декабря

Сильный ветер прогнозируют на Прикарпатье и высокогорье Карпат.

27 декабря на Прикарпатье порывы ветра, 15 – 20 метров за секунду, на высокогорье Карпат 25 – 30 метров за секунду (I уровень опасности, желтый)

– говорят синоптики.

На опубликованной карте можно увидеть, что погода атакует Черновицкую, Тернопольскую области, а также часть Закарпатья.



Штормовое предупреждение в Украине / Карта Укргидрометцентра

Кстати, также ненастье придет и в Киев и Киевскую область. Так, 27 декабря в ближайшие часы с содержанием до конца суток синоптики прогнозируют туман, видимость 200 – 500 метров. Также ожидается І уровень опасности.

Точный прогноз погоды в Украине на 27 декабря

В этот день будет снежить в нескольких областях Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там будет идти мокрый снег, однако температура не опустится отметки ниже нуля.

В других областях синоптики прогнозируют дожди, а также пасмурную погоду над всей Украиной. В целом, температура в Украине будет колебаться от -2 градусов ночью до + 9 днем.