Так, у деяких регіонах очікується сильний вітер. Тому мешканцям цих областей радять залишитись вдома.

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Де пануватиме негода 27 грудня

Сильний вітер прогнозують на Прикарпатті та на високогір'ї Карпат.

27 грудня на Прикарпатті пориви вітру, 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду (I рівень небезпечності, жовтий)

– кажуть синоптики.

На опублікованій карті можна побачити, що погода також атакує Чернівецьку, Тернопільську області, а також частину Закарпаття.



Штормове попередження в Україні / Карта Укргідрометцентру

До речі, також негода прийде й у Київ та Київську область. Так, 27 грудня у найближчу годину з утриманням до кінця доби синоптики прогнозують туман, видимість 200 – 500 метрів. Також очікується І рівень небезпечності.

Точний прогноз погоди в Україні на 27 грудня

Цього дня сніжитиме у декількох областях України. Мовиться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську та Донецьку областях. Там йтиме мокрий сніг, однак температура не опуститься позначки нижче нуля.

В інших областях синоптики прогнозують дощі, а також похмуру погоду над усією Україною. Загалом температура в Україні коливатиметься від -2 градусів вночі до + 9 удень.