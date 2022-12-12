Станом на 13 годину 12 грудня на Львівщині повністю без світла залишилися 84 населених пунти, а ще 100 – частково. Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.
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На Львівщині відключення світла через негоду
Внаслідок налипання мокрого снігу та обледеніння дротів у Львівській області масові відключення світла. Без електропостачання 184 населених пункти. Зокрема:
- 84 – повністю;
- 100 – частково.
Наразі над відновленням живлення працюють 288 енергетиків. Окрім того, до роботи залучили 100 одиниць техніки.
Снігопади та крижаний дощ, які пройшли Львівщиною на вихідних, також спричинили деревопад. У службі автомобільних доріг повідомили, що на території регіону вже прибрали 28 повалених дерев, що заважали руху транспорту.
У ніч проти понеділка, 12 грудня, шляхи області розчищали одразу 98 спецмашин та 107 робітників. Наразі практично всі автодороги розчищені.
Складніша ситуація на напрямках Львів – Шегині та Львів – Мостиська. Там вантажівки, які їдуть у бік кордону, стоять у черзі не на узбіччі, а на проїзній частині, відтак підрядники не можуть очистити від снігу дорожнє покриття. У гірській частині області дороги проїзні,
– підкреслив Максим Козицький.
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Наслідки снігопаду у Львові
- 11 грудня у Львові сталися падіння дерев через негоду. Частина з них привалила автомобілі.
- У Патрульній поліції повідомили, що на Стуса, 38, дерево перекрило одну смугу і обірвало дроти. Схожа ситуація склалася і на Рудницького, 34.
- Окрім того, на електромережах міста налипання брил. Жителів та гостей Львова закликають в жодному разі не торкатися обірваних ліній електропередач.
- Через обледеніння контактної мережі 11 грудня перестали курсувати трамваї та тролейбуси.