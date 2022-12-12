Станом на 13 годину 12 грудня на Львівщині повністю без світла залишилися 84 населених пунти, а ще 100 – частково. Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

До речі Київ з самого ранку замело снігом: на дорогах серйозні затори

На Львівщині відключення світла через негоду

Внаслідок налипання мокрого снігу та обледеніння дротів у Львівській області масові відключення світла. Без електропостачання 184 населених пункти. Зокрема:

84 – повністю;

100 – частково.

Наразі над відновленням живлення працюють 288 енергетиків. Окрім того, до роботи залучили 100 одиниць техніки.

Снігопади та крижаний дощ, які пройшли Львівщиною на вихідних, також спричинили деревопад. У службі автомобільних доріг повідомили, що на території регіону вже прибрали 28 повалених дерев, що заважали руху транспорту.

У ніч проти понеділка, 12 грудня, шляхи області розчищали одразу 98 спецмашин та 107 робітників. Наразі практично всі автодороги розчищені.

Складніша ситуація на напрямках Львів – Шегині та Львів – Мостиська. Там вантажівки, які їдуть у бік кордону, стоять у черзі не на узбіччі, а на проїзній частині, відтак підрядники не можуть очистити від снігу дорожнє покриття. У гірській частині області дороги проїзні,

– підкреслив Максим Козицький.

Це цікаво Кара небесна: Москву після потужного снігопаду накрила льодяна злива

Наслідки снігопаду у Львові