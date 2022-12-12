По состоянию на 13 часов 12 декабря во Львовской области полностью без света остались 84 населенных пункта, а еще 100 – частично. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Кстати говоря Киев с самого утра замело снегом: на дорогах серьезные пробки

На Львовщине отключение света из-за непогоды

В результате налипания мокрого снега и обледенения проводов во Львовской области массовые отключения света. Без электроснабжения 184 населенных пункта. В частности:

84 – полностью;

100 – частично.

В настоящее время над восстановлением питания работают 288 энергетиков. Кроме того, к работе привлекли 100 единиц техники.

Снегопады и ледяной дождь, которые прошли в области на выходных, также вызвали древопад. В службе автомобильных дорог сообщили, что на территории региона уже убрали 28 деревьев, которые мешали движению транспорта.

В ночь на понедельник, 12 декабря, пути области расчищали сразу 98 спецмашин и 107 рабочих. В настоящее время практически все автодороги расчищены.

Сложнее ситуация на направлениях Львов – Шегини и Львов – Мостиска. Там грузовики, которые едут в сторону границы, стоят в очереди не на обочине, а на проезжей части, поэтому подрядчики не могут очистить от снега дорожное покрытие. В горной части области дороги проездные,

– подчеркнул Максим Козицкий.

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Последствия снегопада во Львове