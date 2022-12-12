Спецтехника продолжает расчищать Киев от снега. Об этом сообщили в городской государственной администрации.
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Последствия сильного снегопада в Киеве
В КГГА предупредили о пробках и проблемах с наземным общественным транспортом. Также отметили, что дорожники с ночи работают на улицах города. Перед началом снегопада была проведена превентивная обработка покрытия.
В настоящее время на улицах Киева работают 283 единицы спецтехники. Соответствующие коммунальные службы обрабатывают дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами и продолжают убирать снег.
Кроме того, 314 работников в составе 47 бригад по ручной уборке очищают узкие пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта, лестницы, островки безопасности.
Призываем водителей не пользоваться своими авто во время снегопадов. Не создавайте пробки – у них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб,
– отметили в КГГА.
В Киеве расчищают дороги от снега / Фото КГГА
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Подробнее о пробках
В сети распространяют фото и видео утренней метели и пробок в Киеве. Кроме того отмечают, что в городе фиксируют аварии.
Снежное утро в столице / Фото из телеграмм-канала Киев без цензуры
На дорогах Киева пробки: смотрите видео
Последствия непогоды на Волыни и во Львове
- На Волыни из-за непогоды 11 декабря произошли значительные обрывы линий электропередач. Также попадали опоры. В регионе начались массовые обесточивания света. По данным ОВА, из-за наиболее сильных порывов ветра и снегопадов пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.
- Падение деревьев на транспортные средства было зафиксировано 11 декабря и на улицах Львова. Из-за непогоды пришлось остановить трамваи и троллейбусы.
- На улице Стуса, 38, дерево перекрыло одну из полос и оборвало провода. На Рудницкого также обрыв электросети.
- Кроме того, на электросетях города – налипание глыб. Львовян призывают ни в коем случае не трогать оборванные линии электропередач.