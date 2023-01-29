За даними місцевої влади, щонайменше 816 осіб отримали поранення, деякі з них були доставлені до сусідніх районів для лікування. Відомо про трьох загиблих.

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В Ірані було зафіксовано понад 40 підземних поштовхів

Найсильніший землетрус стався пізно ввечері в суботу, 28 січня, на глибині 7 кілометрів і відчувався також в місті Урмії та кількох інших округах.

З того часу було зареєстровано понад 40 підземних поштовхів, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.

За даними Іранського сейсмологічного центру, магнітуда землетрусу, який стався о 21:44 за місцевим часом, склала 5,9.

Наслідки землетрусу в Ірані / Фото trend.az

Повідомлялося про пошкодження будівель та деяку інфраструктуру в цьому районі. Особливо сильно постраждали житлові будинки в десятках сіл, що оточують Хой.

У деяких з них також сталося відключення електроенергії.

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