На жаль, внаслідок землетрусу одна з багатоповерхівок впала у Туреччині у прямому ефірі. Окрім того, протягом дня 6 лютого в країні зафіксували серію нових потужних поштовхів.
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У Туреччині зруйновані цілі квартали
Журналісти показали фотографії з вулиць міста Іскендерун, що у провінції Хатай. Фото після землетрусу вони порівняли з кадрами, збереженими на Google Maps.
Як виглядали вулиці міста до та після землетрусу
Землетрус зруйнував ледь не цілі квартали у містах
Як виглядає вулиця в місті Іскендерун після землетрусу: дивіться відео
Наслідки трагічного землетрусу в Туреччині та Сирії
- У ніч проти 6 лютого в Туреччині та Сирії були поштовхи магнітудою 7,8. Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій заявило, що магнітуда землетрусу становила 7,4 поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що землетрус став найбільшим лихом в країні з 1939 року.
- За попередніми даними, в Туреччині внаслідок стихії постраждало щонайменше 10 міст. За даними ЗМІ, щонайменше 1014 осіб загинули, ще 7003 – поранені. У Сирії загинули 403 людини, поранених – 1284 особи. Все, що відомо про трагедію – читайте тут.