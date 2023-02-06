Местные СМИ сообщают, что сейсмические станции ООО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" в 15.03 (по киевскому времени) зарегистрировали землетрясение.

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Какие последствия подземных толчков

Отмечают, что эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах к западу от Алматы, между населенными пунктами Акшиганак и Темирлан.

Сейсмологи определили, что землетрясение имело магнитуду 5,4, а глубина залегания источника достигала 5 километров. Также толчки зафиксировали в:

Темирлани – 3 балла;

Шимкенти – 2-3 балла;

Тарази – 2 балла.

Пока информации о жертвах или пострадавших нет.

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