Местные СМИ сообщают, что сейсмические станции ООО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" в 15.03 (по киевскому времени) зарегистрировали землетрясение.
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Какие последствия подземных толчков
Отмечают, что эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах к западу от Алматы, между населенными пунктами Акшиганак и Темирлан.
Сейсмологи определили, что землетрясение имело магнитуду 5,4, а глубина залегания источника достигала 5 километров. Также толчки зафиксировали в:
- Темирлани – 3 балла;
- Шимкенти – 2-3 балла;
- Тарази – 2 балла.
Пока информации о жертвах или пострадавших нет.
Мощные землетрясения всколыхнули Турцию: главное
- На юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Через 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один – магнитудой 6,3.
- По данным СМИ, по меньшей мере 1700 человек погибли в обеих странах, ожидается, что количество будет расти. Предварительно более 8 000 человек получили ранения.
- В результате стихии пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османия, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. В результате в стране объявлен высокий уровень тревоги. Толчки были ощутимы также в Грузии, Израиле, Ливане и Кипре.
- Все, что известно о трагедии в Турции, читайте в материале 24 Канала.