Місцеві ЗМІ повідомляють, що сейсмічні станції ТОВ "Сейсмологічна дослідно-методична експедиція" о 15:03 (за київським часом) зареєстрували землетрус.

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Які наслідки підземних поштовхів

Зазначають, що епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати, між населеними пунктами Акшиганак та Темірлан.

Сейсмологи визначили, що землетрус мав магнітуду 5,4, а глибина залягання джерела сягала 5 кілометрів. Також поштовхи зафіксували в:

Темірлані – 3 бали;

Шимкенті – 2-3 бали;

Таразі – 2 бали.

Наразі інформації щодо жертв чи постраждалих немає.

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