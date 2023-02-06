Відомо, що цей землетрус стався вранці 6 лютого одразу в декількох населених пунктах в різних провінціях Туреччини – зокрема, Кахраманмараш, Хатай та Османіє. Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера в коментарі 24 Каналу констатував, що влада належним чином не підготувалась до коливань земної поверхні.
Читайте також Землетруси були й будуть, – сейсмолог НАН розповів, як "турецька стихія" загрожує Україні
Катастрофічним наслідкам можна було б запобігти
За словами сейсмолога, катастрофічних наслідків цього стихійного явища можна було б уникнути. Сталося це б тоді, якби влада до цього заздалегідь підготувалася та дала вказівки щодо будівництва будинків ще на початковому етапі цього процесу.
Землетруси, які трапляються у певних зонах, проявляються на конкретній площадці практично однаково. Коли ми маємо інформацію, як буде коливатися площадка в такому випадку, нам потрібно спроєктувати будинок, в якому не будуть виникати хвилі, які резонують із тими хвилями від вогнищ землетрусів,
– сказав Кендзера.
Власне, землетруси стаються часто в певних регіонах, однак якщо про це думати заздалегідь, то можна будувати такі сейсмостійкі споруди, які не руйнуватимуться під час сильних коливань.
Землетрус в Туреччині: важливе
- Іноземні ЗМІ проаналізували, чому землетрус в Туреччині був настільки руйнівним. Власне, не зажди будівельники дотримувалися усіх норм під час спорудження багатоповерхівок.
- Відомо, що кілька сильних сейсмічних хвиль забрали життя близько 2 тисяч людей. Також слід згадати ще про понад 7 тисяч поранених в одній лише Туреччині.
- Зауважимо, що, окрім того, землетрус стався в Сирії та Казахстані. Таких потужних коливань не було за останніх 100 років в цьому регіоні.