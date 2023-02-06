Відомо, що цей землетрус стався вранці 6 лютого одразу в декількох населених пунктах в різних провінціях Туреччини – зокрема, Кахраманмараш, Хатай та Османіє. Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера в коментарі 24 Каналу констатував, що влада належним чином не підготувалась до коливань земної поверхні.

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Катастрофічним наслідкам можна було б запобігти

За словами сейсмолога, катастрофічних наслідків цього стихійного явища можна було б уникнути. Сталося це б тоді, якби влада до цього заздалегідь підготувалася та дала вказівки щодо будівництва будинків ще на початковому етапі цього процесу.

Землетруси, які трапляються у певних зонах, проявляються на конкретній площадці практично однаково. Коли ми маємо інформацію, як буде коливатися площадка в такому випадку, нам потрібно спроєктувати будинок, в якому не будуть виникати хвилі, які резонують із тими хвилями від вогнищ землетрусів,

– сказав Кендзера.

Власне, землетруси стаються часто в певних регіонах, однак якщо про це думати заздалегідь, то можна будувати такі сейсмостійкі споруди, які не руйнуватимуться під час сильних коливань.

Зверніть увагу! За словами фахівця, кінцевий підсумок такого недбальства з боку влади – відкидання ледь не на 10 років розвитку турецьких провінцій, в яких трапився землетрус та зруйнував будинки.

Землетрус в Туреччині: важливе