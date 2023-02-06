Как рассказывают журналисты, оно появилось на свет под завалами. Ребенка чудом спасли. К сожалению, его мать не пережила последствий мощного землетрясения.

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Родила ребенка под завалами

Известно, что женщина перебралась в Джендерес, что в сельской местности Алеппо. По имеющимся данным, раньше она проживала в городе Дейр-эз-Зора. Младенца удалось спасти. Но, к сожалению, его мать вместе с другими членами семьи погибли.

В Сирии из-под завалов спасли младенца: смотрите видео

Ранее стало известно, что из-под завалов в Сирии достали раненого ребенка. По имеющимся данным, он получил сильные ранения. Он был весь в крови, но, к счастью, выжил. Сколько времени он пробыл под развалинами дома – неизвестно.

Также в этот день из-под завалов, но уже в Турции, удалось вытащить живым маленького мальчика. Видео с ним тронуло сеть и подарило надежду на то, что других пострадавших в результате землетрясений смогут спасти. Но, к сожалению, количество жертв и пострадавших только растет.

Что известно о землетрясениях в Турции и Сирии