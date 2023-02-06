Как рассказывают журналисты, оно появилось на свет под завалами. Ребенка чудом спасли. К сожалению, его мать не пережила последствий мощного землетрясения.
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Родила ребенка под завалами
Известно, что женщина перебралась в Джендерес, что в сельской местности Алеппо. По имеющимся данным, раньше она проживала в городе Дейр-эз-Зора. Младенца удалось спасти. Но, к сожалению, его мать вместе с другими членами семьи погибли.
В Сирии из-под завалов спасли младенца: смотрите видео
Ранее стало известно, что из-под завалов в Сирии достали раненого ребенка. По имеющимся данным, он получил сильные ранения. Он был весь в крови, но, к счастью, выжил. Сколько времени он пробыл под развалинами дома – неизвестно.
Также в этот день из-под завалов, но уже в Турции, удалось вытащить живым маленького мальчика. Видео с ним тронуло сеть и подарило надежду на то, что других пострадавших в результате землетрясений смогут спасти. Но, к сожалению, количество жертв и пострадавших только растет.
Что известно о землетрясениях в Турции и Сирии
- Начнем с того, что первое землетрясение произошло в ночь на 6 февраля в 04:17. Его сейсмологи зафиксировали на глубине 7 километров в провинции Кахраманмараш. После этого наблюдали также 42 афтершока. Впоследствии стало известно, что страну всколыхнуло еще одно землетрясение.
- К сожалению, количество погибших и пострадавших постоянно растет. По состоянию на 21:37 поступила информация, что в Турции и Сирии погибли по меньшей мере 2 730 человек. Так, в 10 провинциях Турции насчитывалось 1 762 жертвы и 12 068 пострадавших. Данные правительства и спасательных групп в Сирии сообщили, что в стране число погибших увеличилось до 968 человек.
- В МИД Украины отметили, что получили 24 обращения об отсутствии связи с украинцами. Как отметил спикер ведомства Олег Николенко, они жили в районе, всколыхнувшем жуткое землетрясение.
- В нашем материале 24 Канала вы можете узнать все, что известно о землетрясениях, всколыхнувших Турцию и Сирию 6 февраля.