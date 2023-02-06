Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. Число погибших постоянно растет

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"Из-за землетрясений, произошедших в нашей стране 6 февраля 2023 года, объявлен национальный траур на 7 дней. Наш флаг будет спущен к закату в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших представительствах в стране и за рубежом", – написал Эрдоган.

Уцелевших эвакуируют

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, травмированных людей эвакуируют в больницы в Мерсине. Для этого министерство оборудовало специальный корабль. В настоящее время спасатели продолжают разбирать развалины и искать людей.

Помощь Турции предложила и Украина. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что для спасения и поиска тел может уехать большая группа спасателей.

"Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания", – сказал Кулеба.

Заметьте! По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в 10 провинциях Турции погибли по меньшей мере 1 762 человека, еще 12 068 получили ранения. Общее число погибших в Турции и Сирии составляет минимум 2 730 человек.

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