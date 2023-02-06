Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Кількість загиблих постійно зростає
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"Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на 7 днів. Наш прапор буде спущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх наших представництвах в країні та за кордоном", – написав Ердоган.
Вцілілих евакуюють
За словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа, травмованих людей евакуюють до лікарень у Мерсіні. Для цього міністерство обладнало спеціальний корабель. Наразі рятувальники продовжують розбирати руїни та шукати людей.
Допомогу для Туреччини запропонувала й Україна. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що для порятунку та пошуку тіл може виїхати велика група рятувальників.
"Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання, – сказав Кулеба.
Ситуація в Сирії: останні новини
- Від потужного землетрусу 6 лютого постраждала й Сирія. На півночі країни зруйновані десятки будівель.
- Уряд та рятувальні групи Сирії повідомили, що кількість загиблих збільшилася до 968 осіб.
- Однією з жертв стихійного лиха стала сестра прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса. Крім жінки, загинули ще її 11 дітей та онуків.