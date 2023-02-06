Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Кількість загиблих постійно зростає

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"Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на 7 днів. Наш прапор буде спущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх наших представництвах в країні та за кордоном", – написав Ердоган.

Вцілілих евакуюють

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа, травмованих людей евакуюють до лікарень у Мерсіні. Для цього міністерство обладнало спеціальний корабель. Наразі рятувальники продовжують розбирати руїни та шукати людей.

Допомогу для Туреччини запропонувала й Україна. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що для порятунку та пошуку тіл може виїхати велика група рятувальників.

"Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання, – сказав Кулеба.

Зауважте! За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, у 10 провінціях Туреччини загинули щонайменше 1 762 людини, ще 12 068 зазнали поранень. Наразі загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії становить мінімум 2 730 осіб.

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