Як розповідають журналісти, воно з'явилося на світ під завалами. Дитину дивом врятували. На жаль, її матір не пережила наслідків потужного землетрусу.

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Народила дитину під завалами

Відомо, що жінка перебралася до Джендересі, що в сільській місцевості Алеппо. За наявними даними, раніше вона мешкала у місті Дейр-ез-Зора. Немовля вдалося врятувати. Але, на жаль, його матір разом з іншими членами родини загинули.

У Сирії з-під завалів врятували немовля: дивіться відео

Раніше стало відомо, що з-під завалів у Сирії дістали поранену дитину. За наявними даними, вона зазнала сильних поранень. Вона була вся в крові, але, на щастя, вижила. Скільки часу вона пробула під руїнами будинку – невідомо.

Також цього дня з-під завалів, але вже в Туреччині, вдалося витягнути живим маленького хлопчика. Відео з ним зворушило мережу та подарувало надію на те, що інших постраждалих внаслідок землетрусів зможуть врятувати. Але, на жаль, кількість жертв і постраждалих лише зростає.

Що відомо про землетруси у Туреччині та Сирії