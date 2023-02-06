Як розповідають журналісти, воно з'явилося на світ під завалами. Дитину дивом врятували. На жаль, її матір не пережила наслідків потужного землетрусу.
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Народила дитину під завалами
Відомо, що жінка перебралася до Джендересі, що в сільській місцевості Алеппо. За наявними даними, раніше вона мешкала у місті Дейр-ез-Зора. Немовля вдалося врятувати. Але, на жаль, його матір разом з іншими членами родини загинули.
У Сирії з-під завалів врятували немовля: дивіться відео
Раніше стало відомо, що з-під завалів у Сирії дістали поранену дитину. За наявними даними, вона зазнала сильних поранень. Вона була вся в крові, але, на щастя, вижила. Скільки часу вона пробула під руїнами будинку – невідомо.
Також цього дня з-під завалів, але вже в Туреччині, вдалося витягнути живим маленького хлопчика. Відео з ним зворушило мережу та подарувало надію на те, що інших постраждалих внаслідок землетрусів зможуть врятувати. Але, на жаль, кількість жертв і постраждалих лише зростає.
Що відомо про землетруси у Туреччині та Сирії
- Почнімо з того, що перший землетрус стався у ніч проти 6 лютого о 04:17. Його сейсмологи зафіксували на глибині 7 кілометрів у провінції Кахраманмараш. Опісля цього спостерігали також 42 афтершоки. Згодом стало відомо, що країну сколихнув ще один землетрус.
- На жаль, кількість загиблих і постраждалих невпинно росте. Станом на 21:37 надійшла інформація про те, що у Туреччині та Сирії загинули щонайменше 2 730 людей. Так, у 10 провінціях Туреччини налічили 1 762 жертви та 12 068 постраждалих. Дані уряду та рятувальних груп у Сирії повідомили про те, що у країні кількість загиблих зросла до 968 людей.
- У МЗС України зазначили, що отримали 24 звернення про відсутність зв'язку з українцями. Як зазначив речник відомства Олег Ніколенко, вони мешкали у районі, який сколихнув моторошний землетрус.
- У нашому матеріалі 24 Каналу ви маєте можливість дізнатися все, що відомо про землетруси, які сколихнули Туреччину та Сирію 6 лютого.