У мережі оприлюднили відео, на якому показали порятунок дитини з-під завалів будинку. На щастя, хлопчик вижив, інформує 24 Канал.

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У Туреччині з-під завалів врятували маленького хлопчика

На опублікованих кадрах можна побачити, як постраждалу дитину врятували з-під завалів в Адані після землетрусу. Маленький хлопчик дивом вижив.

Порятунок хлопчика: дивіться відео

An injured child was rescued alive from rubble in Adana after a 7.4-magnitude earthquake and its aftershocks hit southern Türkiye on February 6, killing at least 76 people and injuring 440 others. pic.twitter.com/mrlgcQOKPG — TRT World (@trtworld) February 6, 2023

Також з-під завалів врятували та витягли живою жінку.

Як рятували жінку у Туреччині: дивіться відео

A woman was pulled alive from the rubble of a house that was destroyed by a 7.4-magnitude earthquake that struck Türkiye’s southern provinces during the early hours of February 6. pic.twitter.com/tbvL5on4eV — TRT World (@trtworld) February 6, 2023

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