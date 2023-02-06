У мережі оприлюднили відео, на якому показали порятунок дитини з-під завалів будинку. На щастя, хлопчик вижив, інформує 24 Канал.

До теми Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

У Туреччині з-під завалів врятували маленького хлопчика

На опублікованих кадрах можна побачити, як постраждалу дитину врятували з-під завалів в Адані після землетрусу. Маленький хлопчик дивом вижив.

Порятунок хлопчика: дивіться відео

Також з-під завалів врятували та витягли живою жінку.

Як рятували жінку у Туреччині: дивіться відео

Трагедія у Туреччині: все, що відомо

  • Внаслідок землетрусу стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая.
  • У провінції Ґазіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
  • Володимир Зеленський висловив свої співчуття мешканцям Туреччини та сім'ям загиблих під час землетрусу. Також він побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.
  • Підземні поштовхи також відчули у Сирії. Щонайменше 237 осіб загинули в обох країнах, сотні отримали поранення.
  • На трагедію вже відреагували росіяни, які зловтішаються смертями турецького народу. Так, мешканці країни-агресорки вважають, що землетрус у Туреччині буцімто влаштували США.