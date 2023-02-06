В сети обнародовали видео, на котором показали спасение ребенка из-под завалов дома. К счастью, мальчик выжил, информирует 24 Канал.

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В Турции из-под завалов спасли маленького мальчика

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пострадавшего ребенка спасли из-под завалов в Адане после землетрясения. Маленький мальчик чудом выжил.

Спасение мальчика: смотрите видео

Также из-под завалов спасли и вытащили живую женщину.

Как спасали женщину в Турции: смотрите видео

Трагедия в Турции: все, что известно