Землетрясений в Турции в ночь на 6 февраля было не менее трех. У каждого была магнитуда более 6, информирует 24 Канал.
Заметьте Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно
Что известно о взрыве газопровода
В результате землетрясения, затронувшего 10 городов (области – 24 Канал) Кахраманмараша, произошел взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая,
– написало издание Hürriyet.
Поэтому прекратили подачу природного газа в провинции Газиантеп, Хатай и Кахраманмараш, а также в районы Пазарджик, Нарлы, Бесни, Гельбаши, Нурдаги, Ислахие, Рейханы, Кирихан и Хасса.
В Турции загорелся газопровод: смотрите видео
По словам старосты села Топбогази Билала Алпогана, был взрыв, по которому произошло землетрясение, и вспыхнули пожары в двух разных точках. Первая – в 200 метрах ниже села, вторая – в 3 километрах от него.
В районе газопровода раздались два взрыва: смотрите видео
Землетрясение повредило крепость, входящую в наследие ЮНЕСКО
В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО. Крепость Газиантеп был построен римлянами во 2 веке. В начале 2000-х годов замок был отреставрирован.
Как пишет En Son Haber, исторические памятники пострадали во время землетрясения, которое произошло в центре Кахраманмараш и ощущалось во многих окрестных городах.
Предварительно известно, что повреждены бастионы на юго-востоке замка и полосы вокруг него.
Землетрясение частично разрушило крепость Газиантеп / Фото En Son Haber
Землетрясение в Турции: смотрите видео
Землетрясение частично разрушило замок Газиантеп: смотрите видео
Землетрясение в Турции и Сирии: коротко
- В ночь на 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения. По данным Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, землетрясение магнитудой в 7,4 находилось вблизи Кахраманмараша недалеко от сирийской границы на глубине 7 километров. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи. Также произошло 22 афтершока.
- Землетрясения зафиксировали ориентировочно в 04:17, поэтому большинство людей спали дома. Президент Турции заявил, что МВД, Минздрав, спасатели и другие ведомства начали устранять последствия землетрясения.
- По предварительным данным, в Турции по меньшей мере 360 человек погибли и сотни получили ранения, в Сирии – 237 жертв, пострадали 639 человек. К сожалению, количество раненых и погибших может расти.