Землетрусів у Туреччині в ніч проти 6 лютого було щонайменше три. Кожен мав магнітуду понад 6, інформує 24 Канал.
Зауважте Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Що відомо про вибух газогону
Внаслідок землетрусу, який торкнувся 10 міст (області – 24 Канал) Кахраманмараша, стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая,
– написало видання Hürriyet.
Через це припинили подачу природного газу в провінції Газіантеп, Хатай та Кахраманмараш, а також у райони Пазарджик, Нарли, Бесні, Гельбаші, Нурдагі, Іслахіє, Рейханли, Кіріхан та Хасса.
У Туреччині спалахнув газопровід: дивіться відео
За словами старости села Топбогазі Білала Алпогана, був вибух, за яким стався землетрус, і спалахнули пожежі у двох різних точках. Перша – за 200 метрів нижче за село, друга – за 3 кілометри від нього.
У районі газопроводу пролунали два вибухи: дивіться відео
Землетрус пошкодив фортецю, що входить до спадщини ЮНЕСКО
У провінції Газіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю Газіантеп збудували римляни у 2 столітті. На початку 2000-х років замок відреставрували.
Як пише En Son Haber, історичні пам'ятки постраждали під час землетрусу, який стався в центрі Кахраманмараш і відчувався в багатьох навколишніх містах.
Попередньо відомо, що пошкоджені бастіони на південному сході замку та смуги навколо нього.
Землетрус частково зруйнував фортецю Газіантеп / Фото En Son Haber
Землетрус в Туреччині: дивіться відео
Землетрус частково зруйнував замок Газіантеп: дивіться відео
Землетрус в Туреччині та Сирії: коротко
- У ніч проти 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси. За даними Турецького управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій, землетрус магнітудою в 7,4 був поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Також сталося 22 афтершоки.
- Землетруси зафіксували орієнтовно о 04:17, тож більшість людей спали вдома. Президент Туреччини заявив, що МВС, МОЗ, рятувальники та інші відомства почали усувати наслідки землетрусу.
- За попередніми даними, у Туреччині щонайменше 360 людей загинули та сотні отримали поранення, у Сирії – 237 жертв, постраждали 639 осіб. На жаль, кількість поранених та загиблих може зростати.