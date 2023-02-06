Так, жители страны-агрессорки считают, что землетрясение в Турции якобы устроили США. Подробнее о реакции россиян на трагедию – читайте далее в материале 24 Канала.
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Россияне злорадствуют смертельным землетрясением в Турции
В сети россияне уже начали писать, что трагедия в Турции будто произошла из-за их помощи Украине и отправке Bayraktar.
- "Наказание за помощь Украине"
- "Наотправлялись байракторов в Украину"
- "От продажи байракторов в Украине больше заработали? За двуличие власти пришел бумеранг"
- "Зато хоть теперь им будет не до игрушек в войне – со своими внутренними проблемами будут бороться"
Некоторые жители страны-террористки цинично заявили, что землетрясение "устроили США".
- "Америка устроила, за отказ Эрдогана"
- "Кажется, что США намеренно вызывают эти землетрясения"
Кроме этого, некоторые безмозглые россияне не верят, что трагедия произошла именно в Турции, потому что на фото лежит снег, а в стране его якобы нет.
- "Там снег, это не Турция"
И, конечно, россияне успели цинично заявить, что такую трагедию якобы нужно устроить в столице Украины.
Так должна выглядеть Банковая в Киеве,
– пишут захватчики.
Реакция россиян на землетрясение в Турции / Скриншоты
Россия переживает не за людей, а за свои военные объекты
Министерство обороны России заявило, что его военные объекты не пострадали от сильного землетрясения, произошедшего в Турции и северо-западной Сирии.
Россия, тесно связанная с сирийским правительством во главе с президентом Башаром Асадом, сохраняет значительное военное присутствие в стране.
Землетрясение в Турции: последние новости
- Украинский президент Владимир Зеленский выразил соболезнования жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
- Подземные толчки также ощутили в Сирии. По меньшей мере, 237 человек погибли в обеих странах, сотни получили ранения.
- Сейчас посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями и проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших.