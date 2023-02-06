Так, мешканці країни-агресорки вважають, що землетрус у Туреччині буцімто влаштували США. Детальніше про реакцію росіян на трагедію – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Росіяни зловтішаються смертельним землетрусом у Туреччині

У мережі росіяни вже почали писати, що трагедія у Туреччині сталася нібито через їхню допомогу Україні та відправку Bayraktar.

"Кара за допомогу Україні"

"Довідправлялися байрактарів в Україну"

"Від продажу байрактарів в Україні більше ж заробили? За дволичність влади прийшов бумеранг"

"Зате хоч тепер їм буде не до іграшок у війні – зі своїми внутрішніми проблемами боротимуться"

Деякі мешканці країни-терористки цинічно заявили, що землетрус "влаштували США".

"Америка влаштувала, за відмову Ердогану"

"Здається, що США навмисно викликають ці землетруси"

Окрім цього, деякі безмозкі росіяни не вірять, що трагедія трапилась саме у Туреччині, бо на фото лежить сніг, а у країні нібито його немає.

"Там сніг, це не Туреччина"

І, звичайно ж, росіяни встигли цинічно заявити, що таку трагедію буцімто потрібно влаштувати у столиці України.

Так має виглядати Банкова у Києві,

– пишуть загарбники.

Реакція росіян на землетрус у Туреччині / Скриншоти

Росія хвилюється не за людей, а за свої військові об’єкти

Міністерство оборони Росії заявило, що його військові об'єкти не постраждали від сильного землетрусу, який стався у Туреччини і північно-західній Сирії.

Росія, яка тісно пов’язана з сирійським урядом на чолі з президентом Башаром Асадом, зберігає значну військову присутність у країні.

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