Так, мешканці країни-агресорки вважають, що землетрус у Туреччині буцімто влаштували США. Детальніше про реакцію росіян на трагедію – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
До теми Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Росіяни зловтішаються смертельним землетрусом у Туреччині
У мережі росіяни вже почали писати, що трагедія у Туреччині сталася нібито через їхню допомогу Україні та відправку Bayraktar.
- "Кара за допомогу Україні"
- "Довідправлялися байрактарів в Україну"
- "Від продажу байрактарів в Україні більше ж заробили? За дволичність влади прийшов бумеранг"
- "Зате хоч тепер їм буде не до іграшок у війні – зі своїми внутрішніми проблемами боротимуться"
Деякі мешканці країни-терористки цинічно заявили, що землетрус "влаштували США".
- "Америка влаштувала, за відмову Ердогану"
- "Здається, що США навмисно викликають ці землетруси"
Окрім цього, деякі безмозкі росіяни не вірять, що трагедія трапилась саме у Туреччині, бо на фото лежить сніг, а у країні нібито його немає.
- "Там сніг, це не Туреччина"
І, звичайно ж, росіяни встигли цинічно заявити, що таку трагедію буцімто потрібно влаштувати у столиці України.
Так має виглядати Банкова у Києві,
– пишуть загарбники.
Реакція росіян на землетрус у Туреччині / Скриншоти
Росія хвилюється не за людей, а за свої військові об’єкти
Міністерство оборони Росії заявило, що його військові об'єкти не постраждали від сильного землетрусу, який стався у Туреччини і північно-західній Сирії.
Росія, яка тісно пов’язана з сирійським урядом на чолі з президентом Башаром Асадом, зберігає значну військову присутність у країні.
Землетрус у Туреччині: останні новини
- Український президент Володимир Зеленський висловив свої співчуття мешканцям Туреччини та сім'ям загиблих під час землетрусу. Також він побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.
- Підземні поштовхи також відчули у Сирії. Щонайменше 237 осіб загинули в обох країнах, сотні отримали поранення.
- Зараз посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою та перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.