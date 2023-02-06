Точну кількість загиблих та постраждалих назвати важко, адже вона постійно збільшується.

Важливо Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Однак вдень 6 лютого рятувальники таки змогли дістати з-під завалів поранену дитину. Відомо, що вона отримала сильні поранення, зокрема була вся в крові, але вижила. Скільки часу вона перебувала під завалами, наразі невідомо.

Тим часом у мережі оприлюднили відео, на якому показали порятунок дитини з-під завалів будинку. На щастя, хлопчик вижив,

Додамо, що на сирійському боці кордону землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, де проживає приблизно 4 мільйони людей, переміщених з інших частин Сирії через тривалу війну в країні. Багато з них живуть у занедбаних умовах без медичної допомоги.

Довідка. Попередньо відомо, що у Сирії загинули 427 осіб. Зокрема, 190 жертв – в районах, які контролює опозиція та 237 – у районах, підконтрольних уряду.

Що відомо про землетрус у Туреччині та Сирії