Точное количество погибших и пострадавших назвать сложно, ведь она постоянно увеличивается.

Важно Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно

Однако днем 6 февраля спасатели смогли достать из-под завалов раненого ребенка. Известно, что он получил сильные ранения, в том числе был весь в крови, но выжил. Сколько времени он находился под завалами, неизвестно.

Между тем, в сети обнародовали видео, на котором показали спасение ребенка из-под завалов дома. К счастью, мальчик выжил.

Добавим, что на сирийской стороне границы землетрясение разгромило контролируемые оппозицией регионы, где проживают около 4 миллионов человек, перемещенных из других частей Сирии из-за длительной войны в стране. Многие живут в запущенных условиях без медицинской помощи.

Справка. Предварительно известно, что в Сирии погибли 427 человек. В частности, 190 жертв – в районах, контролируемых оппозицией и 237 – в районах, подконтрольных правительству.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии