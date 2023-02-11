По состоянию на вечер 11 февраля известно о 25 тысячах человек, жизнь которых унесли землетрясения в Сирии и Турции. Однако спасатели не теряют надежды и продолжают извлекать из-под завалов живых мужчин, женщин и детей. В частности, пять человек, несмотря на ранения лап, помог достать собака Кепюк.

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Лапки животному перебинтовали

Заметим, что работает четырехлапый в провинции Малатья на Востоке Турции. Кепюк работает с турецкой спасательной командой Van Disaster and Emergency Management. Известно, что его направили в регион вместе с двумя тренерами – Дерсимом Булутом и Ниязи Озбеком.

Во время поисково-спасательных работ на территории разрушенных во время землетрясений домов все четыре ножки собаки пострадали. Их ранили обломки окон. Некоторые лапы пришлось даже зашивать из-за глубоких ран,

– написали в издании Trthaber.

Кроме того, там опубликовали фотографии четырехлапого. На них он счастлив, хотя с перебинтованными лапами.

Собака Кепюк спасает людей в Турции: смотрите фото из турецкого СМИ Trthaber

Землетрясение в Турции: последние новости

Не так давно в Турции из-под завалов достали живого 13-летнего мальчика. Известно, что ребенок 55 часов находился под развалинами дома вместе со своим попугаем. Отметим, что сохранили ему жизнь прибывшие в Турцию спасатели из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, о землетрясениях в Турции упомянул в своем обращении президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования всему турецкому народу из-за этой трагедии и констатировал, что представители ГСЧС Украины сейчас помогают коллегам в провинциях Турции, наиболее пострадавших от земных толчков.

В то же время известно, что в одном из населенных пунктов в результате этого бедствия образовалась гигантская трещина, которая имеет глубину 30 метров и ширину около 200 метров.



Что делать в случае землетрясения / Картинка 24 Канала