Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне постоянно пытаются восполнять собственные подразделения после потерь. Именно поэтому у них не прекращалась скрытая мобилизация.
К теме В Запорожской области за две недели уничтожили 15 расположений оккупантов, – Федоров
Потери России сопоставимы с армией "средней" страны
Как отметил Череватый, потери у оккупантов действительно значительны. Они регулярно осуществляют ротацию подразделений и отводят побитые формирования на восстановление.
Им нужно много людей. В свое время россияне фактически "выгребли" всех, кого только могли, на оккупированных территориях. Там доходило до того, что отменяли квоты для предприятий и не давали отсрочки людям с серьезными проблемами со здоровьем. А в самой России уже был введен электронный учет.
Череватый прокомментировал колоссальные потери России: смотрите видео
Генштаб сообщил о потерях более 180 тысяч оккупантов только убитыми. Наверное, вдвое больше будет раненых, многие из которых имеют тяжелые травмы. Это огромная армия. Можно сопоставить с армией средней страны. И даже больше. Мощная группировка фактически полностью уничтожена,
– заметил Череватый.
Взамен они пытаются собирать огромное количество мобилизованных. Однако их нужно учить, регулярно пополнять, одеть, мотивировать. И со всеми пунктами у россиян есть проблемы.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Украинские военные продолжают мощно уничтожать российских захватчиков. Уже с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, оккупанты потеряли около 180 590 личного состава.
- К примеру, только за минувшие сутки, 12 апреля, Вооруженные Силы Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 540 захватчиков.
- Также украинские военные уничтожили 3646 вражеских танков, 7053 боевых бронированных машин, 2777 артиллерийских систем, 535 РСЗО, 283 средства ПВО.