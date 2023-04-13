Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне постоянно пытаются восполнять собственные подразделения после потерь. Именно поэтому у них не прекращалась скрытая мобилизация.

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Потери России сопоставимы с армией "средней" страны

Как отметил Череватый, потери у оккупантов действительно значительны. Они регулярно осуществляют ротацию подразделений и отводят побитые формирования на восстановление.

Им нужно много людей. В свое время россияне фактически "выгребли" всех, кого только могли, на оккупированных территориях. Там доходило до того, что отменяли квоты для предприятий и не давали отсрочки людям с серьезными проблемами со здоровьем. А в самой России уже был введен электронный учет.

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Генштаб сообщил о потерях более 180 тысяч оккупантов только убитыми. Наверное, вдвое больше будет раненых, многие из которых имеют тяжелые травмы. Это огромная армия. Можно сопоставить с армией средней страны. И даже больше. Мощная группировка фактически полностью уничтожена,

– заметил Череватый.

Взамен они пытаются собирать огромное количество мобилизованных. Однако их нужно учить, регулярно пополнять, одеть, мотивировать. И со всеми пунктами у россиян есть проблемы.

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