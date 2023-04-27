Глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что информация о таком запрете является ложной. Официальной информации о таких законодательных инициативах нет.

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Запретят ли мужчинам поступать в вузы

По словам Гришиной, сейчас такая информация – это слухи, которые ходят телеграмм-каналами.

Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. На сегодняшний день нет в разработке в комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты,

– подчеркнула она.

И акцентировала, что запрет на поступление мужчинам в вузы нелогичен. При этом такой закон принимать не стоит, ведь это дискриминация.

Нельзя запрещать мужчинам высшее образование только потому, что они могут получить повестку, – отметила нардепка.

Все же с правовой точки зрения запрет на получение высшего образования мужчинами возможен – во время военного положения могут ограничивать конституционные права и свободы человека, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины.

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