Как объясняют юристы, военное положение позволяет ограничивать право граждан на образование. Вместе с тем принять такой законопроект будет сложно.

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Запрет на поступление для военнообязанных: что говорят юристы

Юристы говорят, что даже если кто-то из депутатов внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменения в законе "Об образовании" и запретит военнообязанным мужчинам вступать в вузы, его будет рассматривать Конституционный суд, который вряд ли признает такой документ.

Для введения таких изменений следует изменять Конституцию, а вносить правки в нее до завершения военного положения запрещено. То есть у Конституционного суда будут все основания для того, чтобы признать такой закон неконституционным. Также следует ожидать критику от общества и представителей европейского сообщества,

– убежден юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский.

Вместе с тем, гипотетически в Украине могут внести изменения в закон и запретить военнообязанным мужчинам вступать в вузы и получать отсрочку. Военное положение позволяет ограничивать некоторые права граждан, в том числе – на образование. Если такой закон примут, военнообязанные мужчины действительно не смогут поступать в университеты ради получения отсрочки.