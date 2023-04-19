Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко говорит, что студенты дневной формы обучения, получающие профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование, не подпадают под мобилизацию. Это касается и ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов. Но это совсем не значит, что им не могут вручать повестки.

Кстати В Украине изменят правила отчисления и возообновления студентов в вузах

Что студентам нужно знать о законе

Следует понимать, что закон говорит об отсрочке от призыва на военную службу, которая действует только во время обучения. Если студент получит диплом, или его отчислят, а с работником учебного заведения прекратят сотрудничество – право на отсрочку автоматически аннулируется.

Важный момент: право на отсрочку не действует в так называемое "промежуточное время", то есть когда лицо является абитуриентом: после школы в университет, после бакалавриата в магистратуру и т.д. Пока нет соответствующего статуса лица в учебном заведении – отсрочка не действует.

Если студентам вручили повестку, они обязаны прийти в центр комплектования и предоставить документы, подтверждающие, что они зачислены в учебное заведение и находятся на дневной или дуальной форме обучения. Игнорировать повестки юристы не рекомендуют. Кроме того, лучше всегда иметь при себе документ, подтверждающий статус студента, чтобы предъявить его тем, кто будет вручать повестку.

Какие документы нужно взять в ТЦКСП: