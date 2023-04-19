В МОН заявили, что редакция соответствующего Положения устарела и требует изменений. Предложения будут приниматься в течение трех недель.

Читайте "Больше никто не справится": Лисовой назвал серьезный вызов для украинского образования

В Украине изменят правила отчисления и обновления в вузах

Так, в Украине действовало Положение о порядке перевода, отчисления и обновления студентов высших учебных заведений, утвержденное в 1996 году. Однако документ не отвечает действующему образовательному законодательству и требует обновления.

Замечания и предложения Минобразования будут принимать в форме сравнительной таблицы к проекту новой редакции Положения до 10 мая. Их необходимо отправлять по электронному адресу infozvo@mon.gov.ua.

Результаты разместят на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты