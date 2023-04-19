У МОН заявили, що редакція відповідного Положення застаріла і потребує змін. Пропозиції прийматимуть протягом трьох тижнів.
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В Україні змінять правила відрахування та поновлення у вишах
Так, в Україні діяло Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів закладів вищої освіти, затверджене у 1996 році. Однак документ не відповідає чинному освітньому законодавству і потребує оновлення.
Зауваження і пропозиції у Міносвіти прийматимуть у формі порівняльної таблиці до проєкту нової редакції Положення до 10 травня. Їх необхідно надсилати на електронну адресу infozvo@mon.gov.ua.
Результати розмістять на сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.