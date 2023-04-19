І це, на його думку, завдання саме для освіти. Про це міністр розповів під час конференції "Як забезпечити якість освітнього процесу?" в Києві 19 квітня.
Важливо Глава МОН Лісовий назвав найбільшу проблему української освіти
Лісовий назвав важливий виклик для української освіти
Очільник МОН наголосив, що зараз в Україні прогнозують дефіцит у кілька мільйонів людей. І ця проблема потребуватиме вирішення.
Навіть за умови, що освіта зробить усе можливе для того, щоб повернути наших людей із-за кордону, для того, щоб повернути наших людей, які тривалий час перебувають в окупації на тимчасово окупованих територіях, в український світ. Це ще один із викликів. Це виклик саме для освіти, більше ніхто з цим викликом не впорається",
– акцентував міністр.
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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.