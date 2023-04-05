Про це очільник Міносвіти сказав на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки.
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Лісовий назвав найбільшу проблему української освіти
Лісовий наголосив, що постійно звертатиме увагу на те, що в освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання. Особливо у вищій освіті.
Міністр також акцентував, що у цьому контексті варто говорити про побутову корупцію у вищій освіті, про управління майном у вишах і про органи сертифікації та ліцензування.
Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями... Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас і побутова, й інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені,
– вважає міністр.
Лісовий також розповів про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях. Зокрема, у вищій освіті та освіті для іноземних студентів.
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Лісового звинуватили у плагіаті: коротко
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.