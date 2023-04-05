Про це очільник Міносвіти сказав на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки.

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Лісовий назвав найбільшу проблему української освіти

Лісовий наголосив, що постійно звертатиме увагу на те, що в освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання. Особливо у вищій освіті.

Міністр також акцентував, що у цьому контексті варто говорити про побутову корупцію у вищій освіті, про управління майном у вишах і про органи сертифікації та ліцензування.

Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями... Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас і побутова, й інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені,

– вважає міністр.

Лісовий також розповів про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях. Зокрема, у вищій освіті та освіті для іноземних студентів.

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