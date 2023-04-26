Что необходимо знать об ответственности за неприбытие в ТЦК во время мобилизации, рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. Об этом пишет 24 канал.

Смотрите также Повестки на блокпостах и за рубежом: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление

Когда грозит ответственность за неприбытие в ТЦК и СП

Если повестка не вручена должным образом, то есть лично, то ни административная, ни уголовная ответственность военнообязанному не угрожает. Поэтому нужно знать, что:

административная – наступает, если повестка вручена должным образом, лично, но военнообязанный не прибыл в ТЦК и СП.

️Уголовная – если после надлежащего вручения повестки, наложения штрафа, повестку вручили второй раз, а лицо так не явилось в ТЦК и СП. В таком случае грозит уже от 3 до 5 лет тюрьмы. Кроме того, военнообязанного могут подать в розыск.

Читайте также 3 года отсрочки и выезд за границу: какой будет мобилизация женщин и кто подлежит призыву

Повестку могут вручить где угодно

Кабинет Министров 7 апреля 2023 года расширил полномочия бывших военкоматов, а теперь ТЦК и СП. В частности, разрешили выписывать повестки независимо от места нахождения на военном учете и места постоянной регистрации.