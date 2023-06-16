Подробности рассказали журналисты-расследователи. По их данным, строительная техника на одесском побережье в районе Черноморки появилась в апреле.

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Тогда часть пляжа загородили колючей проволокой, а экскаватор опрокидывал камни в море. Раньше на месте, где возводят гостиницу, было кафе, так что по документам – это не новое строительство, а реконструкция. Также указывается, что сами работы должны быть завершены еще в 2021 году.

Какая фирма занимается строительством

4-этажный отель на одесском пляже строит фирма "Прим-отель". Владелица фирмы – Наталья Гладкая, которая является матерью киевского судьи Сергея Волка. Журналисты отмечают, что, по крайней мере, ее фамилию, как матери, Волк указывал в официальном судейском досье, и ей же дарил в 2014 году имущество в Одессе.



Строительство гостиницы в Одессе / Фото Bihus.Info

Как это комментирует сам Волк

В комментарии журналистам Вовк отметил, что "никакой хозяйственной и противоправной деятельности не ведет". По его деятельности Вовк посоветовал обращаться к спикеру суда, а по поводу строительства в Одессе – к матери.

Наталья Гладкая в комментарии Bihus.Info почему-то заявила, что Сергей Вовк не ее сын. Также, отмечают журналисты, она дала понять, что строительные работы на одесском пляже будут продолжены.



Наталья Гладкая заявила, что Сергей Вовк – не ее сын / Фото Bihus.Info

Кто такой судья Сергей Вовк и чем он известен

Как отметили в Центры противодействия коррупции, судья Печерского суда Сергей Вовк был одним из тех, кто одно время сыграл ключевую роль в спасении Татарова. Именно он незаконно обязал забрать дело у НАБУ.

Его отстраняли от должности 5 раз, а он не тонет. Он до сих пор в должности, до сих пор осуществляет правосудие именем Украины,

– отметили в ГПК.

А еще журналисты обнаружили дом и землю под Киевом, а также новенький Volkswagen Multivan стоимостью от 3 миллионов гривен. Все это записано на жену Волка.

"Было бы неплохо увидеть это имущество в декларации судьи, но они еще закрыты. А главный вопрос: пока такой зашкваренный персонаж будет судьей", - спросили в Центре противодействия коррупции.

Добавим, что именно Сергей Вовк выбирал меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко. А еще Вовк посадил Луценко на 4 года, снимал с розыска скандального Онищенко и взимал деньги в пользу одиозного Портнова.