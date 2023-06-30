Про це йдеться на сайті Верховної ради. Зазначають, що 30 червня законопроєкт №9342 повернуто з підписом президента.

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Важливо! Закон передбачає щомісячні виплати військовослужбовцям – додаткова винагорода у 30 – 100 тисяч гривень. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ.

Доплати військовослужбовцям

військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабміном,

військовослужбовцям строкової військової служби щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч гривень пропорційно часу проходження військової служби,військовослужбовцям, які отримали травму, пов'язану із захистом Батьківщини під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою військово-лікарською комісією, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч гривень протягом всього часу перебування у розпорядженні,

курсантам щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 2350 гривень пропорційно часу навчання.

Відпустки для військовослужбовців

особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 днів,

також можлива відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 днів,

Зверніть увагу! Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад,

Також частина щорічної основної відпустки може бути надана частинами не більше трьох протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 % загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Військова підготовка для призваних

Згідно з законом, особи, які призвані на військову службу під час мобілізації, які раніше не проходили військову в ЗСУ та/або службу в інших військових формуванням та правоохоронних органах, мають пройти курс базової військової підготовки та підготовку за військово обліковою спеціальністю.

Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж 1 місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генштабом.

Командир зобов'язаний направляти на спеціальні курси підготовки до навчальних частин військовослужбовців, які прибули для доукомплектування частин під час дії воєнного стану і раніше не проходили військову службу та не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців тих, хто не проходив.