28 июня были внесены изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Эта статья касается тех, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Во время военного положения все мужчины 18 – 60 лет военнообязаны, но есть исключения.
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Кто может претендовать на отсрочку и как реализовать это
Вы имеете право на отсрочку, если вы соответствуете хотя бы одному условию из статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Но чтобы получить отсрочку, вы должны получить повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения личных данных.
С полученной повесткой вы отправляетесь в ТЦК и говорите, что имеете право на отсрочку. Берете с собой документы о состоянии здоровья, семейном положении или занятости либо бронировании на работе, чтобы подтвердить такое право.
Как подготовиться, если идете в ТЦК впервые
- Проверьте, на каком основании вы имеете право на отсрочку. Список оснований – в статье 23.
- Соберите документы, удостоверяющие ваше право на отсрочку. Какие именно – спросите у юристов или в самом ТЦК. Впрочем, в центрах комплектования может быть неполный список документов, ведь он зависит от каждого частного случая.
- Сделайте копии документов и заверьте их у нотариуса (оригиналы нужно иметь при себе, но в ТЦК следует подавать копии).
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Что делать в ТЦК
Придя в ТЦК с повесткой, вы:
- уточняете свои данные,
- подаете заявление на отсрочку (там должны быть ваши паспортные данные, просьба предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23, дата и подпись),
- предоставляете документы, подтверждающие право на отсрочку.
Что делает сам ТЦК
- Он регистрирует ваше заявление в журнале входящей корреспонденции.
- Комиссия ТЦК рассматривает заявление и решает, предоставлять ли отсрочку.
- Когда решение принято, вас вызывают в ТЦК и выдают выписку из книги протоколов. В ней указаны ваши ФИО, дата рождения, основание отсрочки, номер и дата протокола отсрочки, а также ФИО и подписи членов комиссии, предоставивших вам отсрочку.
- ТЦК выдает справку о предоставлении отсрочки и ставит штамп в военном билете или временном удостоверении (именно эти документы вы указываете, если нужно подтвердить отсрочку).
Что делать, если ТЦК не принял ваши документы
- Сделайте копии документов,
- Заверьте их у нотариуса,
- Напишите заявление,
- Отправьте копии и заявление "Укрпочтой" заказным письмом с описанием.
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