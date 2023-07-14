В регионах уже действуют соответствующие рабочие группы Минобороны. Об этом сообщил замминистра оборонного ведомства.

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Ответственность будет самая суровая

Александр Павлюк отметил, что в отдельных мероприятиях принимает непосредственное участие.

Все должны понимать, что для Украины сегодня вопросы воинской обязанности и военной службы, мобилизации, социальной защиты воинов — чрезвычайно важны,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Добавил, что тщательно и проверяют качество выполнения центрами комплектования своих функций. Кроме того, устраняют проблемные моменты и анализируют обращения граждан.

Кстати, одновременно с представителями Минобороны, ТЦК и СП проверяют правоохранительные органы.

Любые злоупотребления, допущенные в организации ТЦК и СП, будут зафиксированы и проведены расследования. Ответственность — самая строгая, как того требует закон,

– подчеркнул Павлюк.

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Куда обращаться в случае нарушений

Заместитель министра обороны призвал граждан, сталкивавшихся с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, сообщать о таких случаях:

за номером 0800 31 01 79;

по электронной почте tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграмме.

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В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в частный дом

Недавно в сети обнародовали кадры, как работники ТЦК и СП вошли в частный дом и угрожали его хозяину.

По данному случаю начали служебную проверку. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили в Хмельницком ТЦК и СП. Подчеркнули, что по ее результатам будет справедливое решение, о котором сообщат дополнительно.

Также в пресс-службе подчеркнули, что командование Хмельницкого ТЦК и СП строго осуждает любое физическое насилие.