В регионах уже действуют соответствующие рабочие группы Минобороны. Об этом сообщил замминистра оборонного ведомства.
Смотрите также Работники ТЦК ворвались в частный дом: юрист объяснил, законно ли это
Ответственность будет самая суровая
Александр Павлюк отметил, что в отдельных мероприятиях принимает непосредственное участие.
Все должны понимать, что для Украины сегодня вопросы воинской обязанности и военной службы, мобилизации, социальной защиты воинов — чрезвычайно важны,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
Добавил, что тщательно и проверяют качество выполнения центрами комплектования своих функций. Кроме того, устраняют проблемные моменты и анализируют обращения граждан.
Кстати, одновременно с представителями Минобороны, ТЦК и СП проверяют правоохранительные органы.
Любые злоупотребления, допущенные в организации ТЦК и СП, будут зафиксированы и проведены расследования. Ответственность — самая строгая, как того требует закон,
– подчеркнул Павлюк.
Читайте также Дальнобойные ракеты, тысяча микродронов и ПВО: какое оружие получит Украина после саммита НАТО
Куда обращаться в случае нарушений
Заместитель министра обороны призвал граждан, сталкивавшихся с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, сообщать о таких случаях:
- за номером 0800 31 01 79;
- по электронной почте tckreport@gmail.com;
- на чат-бот в телеграмме.
Советуем посмотреть У Украины уже может быть больше танков, чем у России: так ли это и как повлияет на поле боя
В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в частный дом
Недавно в сети обнародовали кадры, как работники ТЦК и СП вошли в частный дом и угрожали его хозяину.
По данному случаю начали служебную проверку. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили в Хмельницком ТЦК и СП. Подчеркнули, что по ее результатам будет справедливое решение, о котором сообщат дополнительно.
Также в пресс-службе подчеркнули, что командование Хмельницкого ТЦК и СП строго осуждает любое физическое насилие.