Кадры со ссорой начали распространяться по сети. Очевидно, представители ТЦК и СП собирались вручить повестку, но возник скандал, сообщает 24 Канал.

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"Мы не врывались, я нормально зашел"

На опубликованных в сети кадрах видно, что в частную квартиру вошли представители ТЦК и СП. О том, что инцидент произошел в Хмельницкой области, свидетельствует шеврон на форме одного из военнослужащих, который начал угрожать мужчине.

Мужчина начал прогонять представителей военкомата, аргументируя, что они не имеют права заходить без разрешения в частное жилье. Когда автор видео начал снимать инцидент, то сотрудники ТЦК начали заявлять, что мужчина не имеет права снимать военных на видео. После этого двое военнослужащих вошли в дом и начали морально давить на мужчину.

Мужчина вместе с женщиной вошел в другую комнату и попросил вызвать полицию. На это отреагировал один из представителей военкомата. Он заявил, что и является "полицией" и показал удостоверение. Как утверждает представитель ТЦК, он – майор. После этого он начал угрожать мужчине, что якобы "сломает ему ногу".

Я – майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально зашел в дом,

– заявил военнослужащий.

Обратите внимание! Редакция 24 Канала пытается связаться с пресс-службой Хмельницкого ТЦК и СП, чтобы узнать подробности инцидента.

Скандал с представителями военкомата: смотрите видео

Майор ТЦК избил женщину в Ужгороде

Майор ТЦК в Закарпатье в нетрезвом состоянии избил женщину. Пострадавшая утверждает, что произошло все на виду у ее мужа-военного.

Мужчина напал на женщину и несколько раз ударил кулаком. После этого майор скрылся, а к пострадавшим начали подходить свидетели. Они рассказали, что военный Константин Вари неоднократно нападал на людей, в том числе – женщин. Но местные жители очень боятся, поэтому не подают заявлений в правоохранительные органы.

Более того, странно на инцидент отреагировали и в местной полиции. Женщина утверждает, что ей якобы позвонили по телефону из отделения и предложили "мирно решить дело". Однако она отказалась.

На инцидент отреагировали в МВД. Там заявили, что уже готовят подозрение майору ТЦК. Кроме того, в Закарпатском ОТЦК строго осудили действия своего подчиненного. Там уверяют, что устанавливают все обстоятельства нападения и предпримут все необходимые меры после проверки.