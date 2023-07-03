Вечером 2 июля Татьяна Новак сообщила в фейсбуке, что майор ТЦК нанес ей два удара кулаком в голову на глазах ее мужа. Она беспокоится, что этот поступок может остаться безнаказанным.

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Справка. По словам женщины, нападающим является Вари Константин Владимирович – старший офицер Закарпатского ОВК. Майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК.

Подробности инцидента

Новак сообщила, что произошедшее в Ужгороде 25 июня на остановке "улица Котляревского" примерно в 15:20. Женщина рассказала, что она и ее муж Голюк Евгений, офицер ВСУ, зашли в магазин у остановки, однако на кассе к ним "прицепился пьяный мужик в гражданской одежде". Сначала он говорил к мужу и спросил, воевал ли он или убежал. Когда Евгений ответил, что воевал, он продолжил на повышенных тонах расспрашивать, почему он сейчас не на фронте.

Мой муж спокойно отметил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно годным. Это почему-то разозлило собеседника еще больше и он издал нецензурный малопонятный монолог, общий смысл которого сводился к "вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают. Действительно, продавщица его знала, она была ужасно напугана и только повторяла: "Кость, успокойся, все нормально,

– рассказала Новак.

Однако после этого началось "самое веселое". По словам Татьяны Новак, нападающий подошел в упор, махал руками и несколько раз толкнул ее и мужа в голову открытой ладонью. Тогда супруги решили выйти на улицу и вызвать полицию.

Попросили продавщицу тоже набрать 102 и вызвать охрану. Наши слова она полностью проигнорировала… Мы вышли из магазина, отошли на остановку и собирались звонить на 102. Когда мой муж уже держал телефон у уха, Костя (он же майор Константин Вари) тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками. , но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужчины) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал,

– рассказала Татьяна.

Женщина рассказала, что пока ждали полицию, к ним стали сходиться люди. Они рассказали, что Вари якобы не в первый раз нападает на людей, в частности женщин, но местные жители его боятся и заявления не подают. Дождаться полиции и дать показания желающих не нашлось.

Впоследствии приехала полиция, скорая и ВСП. Вари Константина нашли в его собственной квартире, задержали и "задули" на алкоголь, результат – 2.04 промилле. Тем временем скорая констатировала у женщины ушиб челюсти. На месте она написала заявление и вместе с мужем дала объяснение.

Полиция открыла уголовное производство по статье 125 части 1 – умышленное легкое телесное повреждение. Вечером того же дня в травмпункте Ужгородской городской больницы у Татьяны зафиксировали ушиб мягких тканей головы и ушиб нижней челюсти.

Приключения не завершились: Татьяна жалуется на странное поведение местной полиции

Утром понедельника супруги поехали в Ужгородский отдел полиции ГУНП в Закарпатской области. Пока ехали в такси, по словам Татьяны, ей позвонили из Закарпатского ОИК и попросили встретиться, чтобы "обсудить инцидент и урегулировать все мирно". Она отказалась.

В отделе полиции нас встретили без энтузиазма. Дознаватель Турус Ю.Ю. только после моих упорных просьб пригласил к себе в кабинет и дал направление на судебно-медицинскую экспертизу,

– сказала женщина.

Тогда пара уехала в Ужгородское межрайонное отделение судебно-медицинской экспертизы, где ей официально сняли побои.

Впрочем, тут же оказалось, что в травмпункте забыли проставить необходимые печати на справку, а дознаватель Турус забыл добавить в направление сопроводительное письмо. Мы снова поехали в травмункт, где выслушали от персонала кучу отговорок и пренебрежительных комментариев. В конце концов, все печати на справку поставили. Мы вернулись в полицейский участок. Я отдала Турусу справку с печатями и напомнила о сопроводительном письме. Он сказал, что не в курсе такой процедуры, но письмо напишет и передаст судмедэксперту "завтра, может, послезавтра" и сообщит мне по телефону,

– рассказала она.

Через три дня Татьяне никто не позвонил по телефону, поэтому она снова приехала в участок сама. Турус сказал ей, что документы якобы уже должны дойти до судмедэксперта, но он точно не знает. На следующий день, в пятницу, она связалась с судмедэкспертом и узнала, что никаких документов он до сих пор не получил. Когда женщина позвонила по телефону на 102, ее соединили с дежурным отделением. Оказалось, что дознаватель Турус "ушел в отпуск на неопределенный срок".

В течение недели дознаватель не ответил конкретно на мои вопросы по делу. Я не знаю, изъяли ли из магазина камеры, были ли опрошены свидетели (как минимум продавщица), был ли протокол задержания с доказательствами, что Вари был в состоянии алкогольного опьянения,

– сказала женщина.

Обратите внимание. После публикации сообщения Татьяны в МВД Украины сообщили, что полиция проводит досудебное расследование по делу о нанесении женщине телесных повреждений сотрудником ТЦКСП в Закарпатье.

В МВД подтвердили, что нападающим является 55-летний местный житель, работник ТЦКСП. А также, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Варе вручат подозрение

По данным МВД, полицейские готовят материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении, а сведения по факту совершения уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией части 1 статьи 125 УКУ.

В настоящее время в деле проводятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы,

– говорится в сообщении.

Как дело комментируют в Закарпатском ОТЦК

В Закарпатском ОТЦК и СП сообщили, что к данному случаю назначена служебная проверка, "по результатам которой будет принято однозначное и справедливое решение".

Командование Закарпатского ОТЦК и СП строго осуждает любого рода физическое насилие, особенно в состоянии алкогольного опьянения и имеет нулевую толерантность к совершающим такие поступки людям, особенно к военнослужащим. Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые мероприятия, в кратчайшие сроки будут установлены подробности и приняты все необходимые решения,

– говорится в сообщении.

Фото, предоставленные Татьяной Новак: