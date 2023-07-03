Кадри зі сваркою почали ширитися мережею. Вочевидь, представники ТЦК та СП збиралися вручити повістку, але виник скандал, повідомляє 24 Канал.

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"Ми не вривалися, я нормально зайшов"

На опублікованих у мережі кадрах видно, що до приватного помешкання увійшли представники ТЦК та СП. Про те, що інцидент стався на Хмельниччині, свідчить шеврон на формі одного з військовослужбовців, який почав погрожувати чоловіку.

Чоловік почав проганяти представників військкомату, аргументуючи, що вони не мають права заходити без дозволу до приватного помешкання. Коли автор відео почав фільмувати інцидент, то співробітники ТЦК почали заявляти, що чоловік не має права знімати військових на відео. Після того двоє військовослужбовців зайшли у будинок й почали морально тиснути на чоловіка.

Чоловік разом з жінкою зайшов в іншу кімнату й попросив викликати поліцію. На це відреагував один із представників військкомату. Він заявив, що і є "поліцією" й показав посвідчення. Як стверджує представник ТЦК, він – майор. Після цього він почав погрожувати чоловіку, що нібито "зламає йому ногу".

Я – майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь на двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову також, споримо? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально зайшов у будинок,

– заявив військовослужбовець.

Зверніть увагу! Редакція 24 Каналу намагається зв'язатися з пресслужбою Хмельницького ТЦК та СП, щоб дізнатися подробиці інциденту.

Скандал з представниками військкомату: дивіться відео

Майор ТЦК побив жінку в Ужгороді

Майор ТЦК на Закарпатті у нетверезому стані побив жінку. Постраждала стверджує, що відбулося все на очах у її чоловіка-військового.

Чоловік напав на жінку та кілька разів ударив кулаком. Після цього майор втік, а до постраждалих почали підходити свідки. Вони розповіли, що військовий Костянтин Варі неодноразово нападав на людей, зокрема – жінок. Але місцеві жителі його дуже бояться, тому не подають заяв до правоохоронних органів.

Ба більше, дивно на інцидент відреагували й в місцевій поліції. Жінка стверджує, що їй нібито зателефонували з відділку й запропонували "мирно вирішити справу". Проте вона відмовилася.

На інцидент відреагували в МВС. Там заявили, що вже готують підозру майору ТЦК. Крім того, у Закарпатському ОТЦК суворо засудили дії свого підлеглого. Там запевняють, що встановлюють всі обставини нападу та здійснять усі необхідні заходи після перевірки.