Так, наразі тривають планові мобілізаційні заходи. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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Чи посилюватимуть мобілізацію

"Планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно – щодня, бо ті втрати: і санітарні, і незворотні, потребують поповнення", – пояснив Веніславський.

Зверніть увагу! У Головному управлінні розвідки закликали українців долучатися до Сил оборони. Українській армії потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків, тому кожен українець та українка зможуть знайти собі місце у лавах нашої армії.

Зокрема, і для формування нових підрозділів для звільнення нашої країни. У такому режимі мобілізація триває фактично з літа минулого року. За останні кілька місяців істотних змін, що змусили б посилити мобілізацію в Україні не було.

На цей момент немає підстав для того, щоб інтенсифікувати мобілізацію,

– підсумував народний депутат.

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