На тему мобілізаційних заходів в Україні висловився представник ГУР МО Андрій Юсов. Він підкреслив, що українським бійцям на фронті потрібна ротація.

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У ГУР заявили про важливість ротації

"У нас триває повномасштабне вторгнення і війна за виживання. Це означає, що війна не десь там, вона фактично прийшла у кожний регіон, у кожне місто і багато сімей, так чи інакше відчули її на собі. Це означає, що і оборонці не десь там – це не люди з металу, їм потрібна ротація, лікування, їм потрібна заміна. Вони, на жаль, гинуть", – сказав Юсов.

Він зауважив, що кожен українець та українка можуть знайти собі місце у Силах безпеки та оборони. За його словами, українській армії потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків.

У системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка – це не обов'язково має бути участь в штурмових діях. У Силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків та спеціалізацій, тож ще раз підкреслюю – кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України,

– сказав Юсов.

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