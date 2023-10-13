Країну доведеться захищати кожному з нас. Про це заявила нова заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Якою буде роль е-реєстру військовозобов'язаних

За словами Калмикової, завдяки е-реєстру військовозобов'язаних держава зможе бачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов’язаних. Це питання – ціннісне.

Країну доведеться захищати кожному з нас. І краще прийти і самому знайти підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись до нього. Це найкращий шлях,

– наголосила заступниця міністра оборони.

Е-реєстр "Оберіг" вже функціонує: що відомо