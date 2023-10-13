Країну доведеться захищати кожному з нас. Про це заявила нова заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Якою буде роль е-реєстру військовозобов'язаних
За словами Калмикової, завдяки е-реєстру військовозобов'язаних держава зможе бачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов’язаних. Це питання – ціннісне.
Країну доведеться захищати кожному з нас. І краще прийти і самому знайти підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись до нього. Це найкращий шлях,
– наголосила заступниця міністра оборони.
Е-реєстр "Оберіг" вже функціонує: що відомо
- Нагадаємо, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на 90%. За словами глави Мінцифри, він вже функціонує.
- Електронний реєстр міститиме такі дані про військовозобов'язаного: де народився, скільки років; яка цивільна освіта, яка військово-облікова спеціальність; де конкретно стоїть на обліку, в якому військкоматі та іншу інформацію з усіх реєстрів.
- Також у реєстрі будуть дані про сімейний стан, відстрочки, місце навчання та лікування.
- Мета реєстру – спростити забезпечення військового обліку громадян та заходи мобілізації.