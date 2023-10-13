Страну придется защищать каждому из нас. Об этом заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Какова роль е-реестра военнообязанных
По словам Калмыковой, благодаря е-реестру военнообязанных государство сможет видеть человека, даже если его нет в реестре военнообязанных. Этот вопрос – ценностный.
Страну придется защищать каждому из нас. И лучше прийти и самому найти подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться к нему. Это лучший путь,
– подчеркнула заместитель министра обороны.
Е-реестр "Оберег" уже функционирует: что известно
- Напомним, что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен на 90%. По словам главы Минцифра, он уже работает.
- Электронный реестр будет содержать следующие данные о военнообязанном: где родился, сколько лет; какое гражданское образование, какая военно-учетная специальность; где конкретно стоит на учете, в каком военкомате и другую информацию из всех реестров.
- Также в реестре будут данные о семейном положении, отсрочках, месте обучения и лечении.
- Цель реестра – упростить обеспечение военного учета и меры мобилизации.
- Реестр поможет быстрее выявить украинцев, не стоящих на военном учете, ускорить процедуру предоставления статуса участника боевых действий, льгот для родственников погибших и получивших инвалидность на войне.
- Кстати, Михаил Федоров 4 октября подтвердил, что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и наполняется информацией. По его словам, это закрытая система, имеющая свой защищенный контур.