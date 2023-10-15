В ефірі телемарафону начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зробив важливе уточнення. Воно дозволить уникнути спекуляцій довкола слів заступниці міністра оборони.

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Військовозобов'язаних закликають йти до ТЦК та СП

За словами Фітьо, військовозобов'язаних українців закликають, щоб вони самостійно завітали до ТЦК та СП. Щоб зробили це для актуалізації особистих даних. Це дозволить державі мати реальну картину того, які в неї є резерви.

Заклику Фітьо передувала заява, яку заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зробила 13 жовтня. Вона зазначила, що: "Потрібне розуміння, що країну доведеться захищати кожному з нас, а тому краще прийти (до ТЦК та СП – 24 Канал) самому, знайти підрозділ, у якому хочеш служити, це найкращий шлях".

Відповідну заяву вона зробила у контексті потреби унормувати питання обліку. Втім, у соціальних мережах слова заступниці міністра розлетілися зі швидкістю світла. У дописах розганяють зраду та спекулюють на темі, що буцімто кожного мобілізують, і що цей процес невідворотній.

Власне, Фітьо зробив важливе нагадування. За його словами, нині мобілізації підлягають чоловіки, котрим від 18 до 60 років, і чий стан здоров'я дозволяє проходити військову службу. Він також нагадав про те, що в Конституції прописаний обов'язок захищати свою країну.

І для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок, необхідно з'явитись у свої ТЦК СП та оновити свої облікові дані. Тобто, якщо є якесь право на відстрочку – надати це право. Щоб ресурси, які зараз є в ТЦК СП, використовувати правильно,

– наголосив він.

Для прикладу навів випадок, коли у реєстрі військовозобов'язаний вказаний як здоровий. Насправді ж у нього є хвороба, але про це ТЦК нічого не знає. Відтак, немає інформації про те, що людина не може проходити службу.