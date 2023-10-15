В эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сделал важное уточнение. Оно позволит избежать спекуляций вокруг слов заместителя министра обороны.

Читайте также Осенняя мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кому в первую очередь будут выдавать повестки

Военнообязанные призывают идти в ТЦК и СП

По словам Фитьо, военнообязанных украинцев призывают, чтобы они самостоятельно посетили ТЦК и СП. Чтобы это сделали для актуализации личных данных. Это позволит государству иметь реальную картину того, какие у него есть резервы.

Призыву Фитьо предшествовало заявление, которое замминистра обороны Наталья Калмыкова сделала 13 октября. Она отметила, что: "Нужно понимание, что страну придется защищать каждому из нас, а потому лучше прийти (в ТЦК и СП – 24 Канал) самому, найти подразделение, в котором хочешь служить, это лучший путь".

Соответствующее заявление она сделала в контексте необходимости нормировать вопросы учета. Впрочем, в социальных сетях слова замминистра разлетелись со скоростью света. В сообщениях разгоняют зраду и спекулируют на теме, что каждого мобилизуют, и что этот процесс неотвратим.

Собственно, Фитьо сделал важное напоминание. По его словам, сейчас мобилизации подлежат мужчины, которым от 18 до 60 лет, и состояние здоровья позволяет проходить военную службу. Он также напомнил о том, что в Конституции прописана обязанность защищать свою страну.

И для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг, необходимо явиться в свои ТЦК СП и обновить свои учетные данные. То есть, если есть какое-либо право на отсрочку – предоставить это право. Чтобы ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК СП, использовать правильно,

– подчеркнул он.

В качестве примера привел случай, когда в реестре военнообязанный указан как здоровый. На самом же деле у него есть болезнь, но об этом ТЦК ничего не знает. Следовательно, нет информации о том, что человек не может проходить службу.